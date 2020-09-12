Москва, , 05:14 — REGNUM Период тёплой солнечной погоды в третьей декаде сентября прогнозируется в Приморском крае, в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях. Об этом 12 сентября сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно», — сказал он.

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог.

В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».

Он объяснил, что даже если тепло и сухая погода не придут в Центральную Россию в сентябре, то они могут наступить в октябре, пусть и с более низкими температурами.

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