Гуанчжоу, Китай, , 05:07 — REGNUM Фабрика по переработке отходов в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая была оштрафована местным судом на более чем 110 млн юаней (около $16,1 млн) за незаконное сваливание почти 248 тыс. наработанных твердых отходов, что нанесло вред экологии, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд города Гуанчжоу, столицы Гуандуна, вынес приговор в рамках общественного дела, которое привлекло широкое внимание. Суд установил, что фабрика по переработке отходов «Вэйцзе» сваливала непереработанные отходы, а также шлак от сжигания мусора в горных районах, которую арендовала фабрика в рамках местного экономического сотрудничества с 2007 года.

В погоне за наживой и не ставя ни во что интересы общественности, фабрика наносила серьезный вред окружающей экологии почти десять лет, а урон, нанесенный фабрикой, не может быть полностью устранен в краткосрочной перспективе, говорится в приговоре суда.

Во время инспекции, проведенной на месте в августе 2016 года, местные органы охраны окружающей среды района Хуаду обнаружили, что очистные сооружения завода не работают, а завод сбрасывает необработанные отходы в горной местности, на которую был заключен контракт.

Последующее расследование показало, что завод сбросил около 400 тыс. кубометров, или почти 248 тыс. тонн, мусора на этом участке.

Местные власти запустили ряд инициатив по очистке мусора и восстановлению окружающей среды с сентября 2019 года. Восстановительные работы обошлись более чем в 110 млн юаней, сообщил суд.