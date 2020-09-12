Мехико, , 05:03 — REGNUM В Мексике более 500 человек с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике превысило 70 тыс. и достигло 70 183. Также за 11 сентября в стране подтвердили еще 5935 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мексике выявил 658 299 зараженных SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 сентября общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Латинской Америке превысило 8 млн. Более половины случаев приходится на Бразилию — там выявлено 4,2 млн. Также наиболее пострадавшими от пандемии являются Перу, Колумбия и Мексика.