Пекин, , 04:58 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано девять пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 154 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая одного, находящегося в тяжелом состоянии, сообщили в рамках ежедневного отчета комиссии.

Общее число выздоровевших с начала эпидемии в Китае достигло 80 386 человек. При этом, суммарное число заболевших на данный момент достигло 85 174 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались.