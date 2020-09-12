Шанхай, Китай, , 04:52 — REGNUM В Шанхае за сутки подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, оба заболевших являются китайскими рабочими, прибывшими из Филиппин. Они прилетели 9 сентября через Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае.

Первые симптомы болезни у них начались во время прохождения двухнедельного карантина, тогда же им был поставлен диагноз. Пациенты были направлены на лечение в специальные госпитали. В общей сложности 171 человек, находившийся в тесном контакте с заболевшими, был помещен на карантин.

Всего в Шанхае с начала эпидемии было выявлено 597 «импортных» случаев заболевания COVID-19, а также 342 локальных. Всего за прошедшие сутки в Китае было выявлено восемь новых «импортных» случаев опасной инфекции.