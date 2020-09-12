Пекин, , 04:48 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 2652 человек. Среди новых случаев, два было выявлено в Шанхае, два — в провинции Гуандун и по одному в провинциях Фуцзянь и Шэньси, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения в рамках ежедневного доклада.

Из общего числа «импортных» пациентов, 2471 человек был выписан из госпиталей страны по выздоровлению, еще 154 продолжают оставаться госпитализированными, получая медицинскую помощь. Смертей среди «импортных» пациентов нет.