Сеул, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 136 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что среди новых случаев 118 связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже 10 дней подряд в Южной Корее ежедневно выявляют не более 200 случаев инфицирования SARS-CoV-2. В связи с этим органы здравоохранения республики рассматривают вопрос целесообразности продления ограничительных мер в стране.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 22 055 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 11 сентября в стране скончались еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 355.