Богота, , 04:13 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 7424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения и соцзащиты.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 702 088. Также за минувшие сутки в Колумбии скончались 243 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего на колумбийской территории выздоровели 582 694 пациента, еще 22 518 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии решили возобновить международное авиасообщение с 21 сентября. При этом всем прибивающим в страну необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

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