Москва, , 04:10 — REGNUM Пять бразильских регионов в дополнение к двум другим штатам страны проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию Folha de São Paulo.

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Кроме того, как отметил глава организации, РФПИ приступило к переговорам по этому вопросу с федеральным правительством Бразилии. Дмитриев подчеркнул, что указанная страна имеет важнейшее стратегическое значение.

Он пояснил, что РФПИ намерено в 2021 году начать экспорт «Спутник V» в другие государства Латинской Америки через Бразилию, которая имеет значительные производственные мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября власти бразильского штата Байя заявили, что регион станет дистрибьютором вакцины «Спутник V» по всей Бразилии.

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