Гонконг, Китай, , 03:42 — REGNUM Таможня Гонконга на этой неделе раскрыла крупнейший случай контрабанды наркотиков по воздуху, изъяв кокаин и амфетамин, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни нашли 31 кг подозрительного жидкого кокаина, запечатанного в 45 бутылок красного вина во время инспекции партии воздушного груза, прибывшего из США через Гонконгский международный аэропорт 7 сентября.

За время последовавшей операции, 40-летнй мужчина, причастный к данному делу, был арестован в районе Яу Ма Тэй с 910 г кетамина при себе. Еще 520 г метамфетамина было изъято в его жилище.

Ему были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в незаконном обороте опасного наркотика и по одному пункту обвинения в хранении приспособления, пригодного для вдыхания опасного наркотика.

Таможня пообещала активизировать действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и остановить поток наркотиков в Гонконг. Незаконный оборот наркотиков является серьезным преступлением в Гонконге с максимальным наказанием вплоть до пожизненного тюремного заключения.