Чэнду, Китай, , 03:31 — REGNUM Большая панда Лэйлэй скончалась от приступа эпилепсии в возрасте 31 года в Китайской центре защиты и разведения больших панд, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

В центре, расположенном в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду, сообщили, что с начала сентября панда Лэйлэй потеряла способность обслуживать себя. Она не могла принимать пищу самостоятельно без посторонней помощи из-за слабости.

Недуг Лэйлэй развился из-за комплекса проблем со здоровьем, включая эпилепсию и старческие заболевания, сообщили в центре. Эксперты и ветеринары дежурили вокруг Лэйлэй круглые сутки, заботясь о ней, однако их усилия оказались тщетными. Панда скончалась от остановки дыхания.

Панду Лэйлэй спасли в 1992 году, после чего доставили в центр. Предположительно, она родилась в 1989 году. За свою жизнь она произвела на свет пять панд.