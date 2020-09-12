Куньмин, Китай, , 02:40 — REGNUM Полиция раскрыла банду, связанную с производством и реализацией поддельных сигарет на сумму более 250 млн юаней (около $36,6 млн) в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Более 40 подозреваемых обвиняются в причастности к данному делу. Полиция города Дали конфисковала более 60 тыс. ящиков поддельных сигарет низкого качества и опечатала 19 складов хранения поддельной продукции.

В июле 2019 года полиция Дали получила сообщения о том, что поддельные сигареты на продажу были перевезены в таких городах, как Дали и столица региона город Куньмин. Власти немедленно начали расследование.

К 18 июня 2020 года полиции удалось раскрыть банду, которая действовала сразу в нескольких провинциях. Расследование вывело правоохранителей на производителей поддельных сигарет в Мьянме, которые транспортировали продукцию в Юньнань.