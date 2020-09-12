Красноярск, , 02:30 — REGNUM В субботу, 12 сентября, в Красноярске будет будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +14… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 12 на 13 сентября ожидается до +6 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 сентября, в Красноярске до +16 °C днём и до +7 °C ночью. Временами небольшой дождь.

В понедельник, 14 сентября, в Красноярске ожидается до +17 °C днём. Ночью — до +5 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, на юге Таймырского муниципального района местами сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.