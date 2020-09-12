Бразилиа, , 02:05 — REGNUM Общее количество выявленных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии выросло до 130 396, включая 874 факта смерти, подтвержденные за последние сутки. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Также за истекшие 24 часа в стране зафиксированы еще 43 718 носителей коронавируса SARS-CoV-2, а с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 282 164 случая заражения.

Из них 3 530 655 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилия смогла одержать победу над пандемией коронавируса.

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