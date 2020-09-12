Москва, , 01:37 — REGNUM Пилотная партия вакцины против коронавируса, получившая название «Спутник V», направлена в российские регионы и предназначена для групп риска по заболеванию COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

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В ведомстве уточнили, что с помощью этой партии будут проработаны пути поставок препарата в субъекты РФ, а также схемы его распределения и вакцинации граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург заявил, что эффект от российской вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной в этом центре, будет продолжаться в течение двух лет.

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