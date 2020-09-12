Рабат, , 00:23 — REGNUM В Марокко за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 2430 человек. Об этом свидетельствуют данные минздрава королевства.

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По данным ведомства, количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Марокко выросло до 82 197. Также за 11 сентября в королевстве скончались еще 33 человека с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко умерли 1524 пациента от осложнений COVID-19.

В связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом власти Марокко распорядились продлить режим чрезвычайной ситуации до 10 октября. При этом на марокканской территории уже выздоровели 64 194 пациента. Их выписали из медицинских учреждений королевства.