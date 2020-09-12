Токио, , 08:38 — REGNUM 11 сентября в Токио количество случаев заражения коронавирусом составило 187, сообщает информационное агентство Jiji Press. По сравнению с предыдущим днем, когда число зараженных поднялось до 276 человек, это довольно резкое падение.

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Общее количество случаев заражения в Токио достигло 22 631.

Количество тяжелобольных в столице увеличилось на одного и составило 24 человека.

В префектуре Осака зарегистрировали 120 инфицированных за 11 сентября. Впервые за 10 дней этот показатель превысил 100.