Аддис-Абеба, , 23:20 — REGNUM По информации Африканского союза, на 11 сентября в странах континента выявлено 1 330 610 случаев заражения коронавирусом.

Медицинские работники в защитных костюмах (сс) DFID

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Жертвами COVID-19 в Африке с начала эпидемии стали 32 132 человека. Почти половина случаев смерти от заболевания, 15 265, зафиксирована в ЮАР.

На всём африканском континенте уже переболели COVID-19 и считаются выздоровевшими 1 069 289 пациентов.

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