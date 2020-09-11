Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

Ранее пользователи Twitter задали соответствующий вопрос редактору портала IGN Райану Маккафри, который уже получил консоль для тестов. В ответ он написал, что не смог найти способ снять эту подставку и обратился за консультацией в Microsoft. В итоге в компании подтвердили, что она является несъёмной.

Стоит отметить, что другие журналисты подтвердили: Xbox Series X можно будет поставить на бок: у устройства для этого есть специальные резиновые ножки.

https://twitter.com/DMC_Ryan/status/1304080759817342976

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры сравнили размеры Xbox Series X и классической консоли Nintehdo SNES (Super Nintendo Entertainment System). Многие пришли к выводу, что Series X стала самой маленькой консолью в истории серии Xbox.

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