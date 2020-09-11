Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Геймеры решили сравнить размеры новой консоли Microsoft Xbox Series S c размерами культовой приставки SNES (Super Nintendo Entertainment System). Публикация была размещена 10 сентября на Twitter-странице Xbox News Reddit.

Администрация аккаунта разместила фотографию, на которой запечатлены оба игровых устройства. Многие пользователи отметили, что Xbox Series S ненамного польше SNES, и что новое устройство является самой маленькой консолью в серии Xbox.

https://twitter.com/XboxNewsReddit/status/1304099638497226752

Ранее Microsoft сообщила, что стоимость Xbox Series S в США составит $299. Компания также опубликовала характеристики устройства и рассказала о его функциях.

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