Париж, , 22:39 — REGNUM За прошедшие сутки во Франции зарегистрировано 9406 новых случаев коронавирусной инфекции, 11 сентября сообщает Agence France-Presse.

Винсент Ван гог. Палата Арльзкой больницы

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Согласно отчету Министерства здравоохранения Франции, общее число выявленных с начала эпидемии случаев COVID-19 в стране достигло 401 794. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 40 человек, общее число жертв составило 30 893.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 10 сентября, во Франции подтвердили 9843 новых случая коронавирусной инфекции. С начала сентября страна находится на «новом пике» заболеваемости COVID-19.

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