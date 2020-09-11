Париж, , 22:45 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с речью, в которой разъяснил, к каким решениям пришло французское правительство в рамках борьбы с распространением коронавируса после специального совета по обороне и национальной безопасности.

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В ходе своего выступления Кастекс напомнил, что Франция находится в сложной эпидемиологической ситуации, которая может ухудшиться в ближайшие дни. «Впервые за долгое время мы можем констатировать существенное увеличение количества случаев госпитализации. Все факты подтверждают, что интенсивность распространения вируса не снизилась», — с сожалением отметил премьер.

По словам премьер-министра, чтобы бороться с вирусом, важно не только «соблюдать социальную дистанцию», но и «проводить как можно больше тестов», особенно для тех, кто имеет больший риск заразиться. Как выразился Кастекс, «приоритетными» лицами для проведения тестов на антитела к коронавирусу являются те, у кого проявляются симптомы заболевания, и те, кто имел близкий контакт с зараженным человеком. Отныне лаборатории по обработке тестов будут обязаны выделять для таких персон отдельные часы приема.

Тем не менее, по предложению Научного совета при правительстве Франции, длительность самоизоляции, которую должен соблюдать больной коронавирусом, сократилась с 14 до 7 дней. «Передача SARS-CoV-2 от больных людей здоровым достигает максимума на промежутке от второго до седьмого дня с момента заражения. Мы зарегистрировали минимальное количество заражений после восьмого дня», — подтвердили представители Научного совета.

Премьер-министр завершил свою речь словами о том, что, «только будучи острожными и солидарными», жителям Франции удастся победить вирус. «Завтрашний день зависит от нас и от вас», — подытожил Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, Научный совет при правительстве Франции предупредил, что вскоре властям «придется принять тяжелые решения» в связи с распространением SARS-CoV-2 по стране.

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