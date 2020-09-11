Гент, Бельгия, , 21:57 — REGNUM Разработчики ролевой игры Baldur`s Gate 3 объявили, что пользователи сервисов Twitch, YouTube и Stadia смогут предлагать стримерам выбирать варианты диалогов. Об этом 11 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Студия Larian пояснила, что в игру будет добавлена соответствующая интеграция и функция Crowd Choice. Отмечается, что она не будет «насильственной»: стримеры смогут сами решить, выбрать ли им вариант диалога зрителей или же свой вариант. Кроме того, пользователи Twitch смогут просматривать инвентарь персонажа стримера, а также список его навыков и заклинаний.

Ранее Larian сообщила, что Baldur`s Gate 3 выйдет в ранний доступ 30 сентября 2020 года. В компании отметили, что эта версия игры предоставит геймерам 25 часов прохождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики объяснили, почему Baldur's Gate 3 будет такой дорогой

Читайте развитие сюжета: Ремейк игры Panzer Dragoon вскоре появится на платформе ПК