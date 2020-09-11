Лос-Анджелес, США, , 21:41 — REGNUM Согласно новым прогнозам аналитиков, фильм «Довод» Кристофера Нолана соберёт на домашнем кинорынке за вторые выходные проката менее $10 млн. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Довод». Реж. Кристофер Нолан. 2020. Великобритания, США

Согласно оценкам экспертов компании Box Office Pro, в период с 11 по 13 сентября 2020 года картина соберёт в прокате США от $5,8 млн до $7,4 млн. Издание отмечает, что, таким образом, в лучшем случае итоговая сумма кассовых сборов «Довода» на домашнем кинорынке составит около $30 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Китае новый фильм Кристофера Нолана собрал около $42,2 млн. Инсайдеры сообщили, что из-за слабого выступления «Довода» в прокате кинокомпания Warner Bros. решила отложить премьеру кинокомикса «Чудо-женщина 1984» на 25 декабря 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьеру «Чудо-женщины 1984» отложили в третий раз