Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Геймеры случайно поймали на лжи издательскую компанию 505 Games, которая ранее заявила, что по техническим причинам она не сможет бесплатно обновить игру Control до версии для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

Тогда 505 Games сообщила, что обновление возможно только с версии игры Ultimate Edition, релиз которой состоялся 27 августа 2020 года. Однако несколько пользователей форума ResetEra, являющихся обладателями Control Deluxe Edition для PS4, сообщили: их игра сначала бесплатно обновилась до Ultimate Edition, а затем версию снова «откатили».

Таким образом, геймеры пришли к вводу, что подобное обновление Control всё же можно было реализовать, несмотря на заверения 505 Games.

В августе 2020 года 505 Games в своём блоге написала, что она не может бесплатно обновить Control до версий для PlayStation 5 и Xbox Series X, поскольку существуют сложности с переносом базы пользователей. Стоит отметить, что объяснения компании были скептически восприняты геймерами, поскольку ранее компания Bethesda объявила, что бесплатно обновит такие игры, как Doom Eternal и The Elder Scrolls Online.

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