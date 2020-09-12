Приштина, 12 сентября 2020, 01:19 — REGNUM Председатель Конституционного суда Косово Арта Рама-Хайзири заразилась коронавирусом. Об этом стало известно 11 сентября, сообщает косовское новостное агентство Telegrafi. Новость для журналистов подтвердил пресс-секретарь Хайзири Ветон Дуля.
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К настоящему моменту судья находится на самоизоляции уже неделю. Состояние пациентки стабильное. Конституционный суд Косово продолжает работать в удаленном режиме.
За последние дни в Косово произошел существенный спад числа ежедневно выявляемых носителей инфекции, однако суточная смертность среди пациентов с COVID-19 остается высокой.
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