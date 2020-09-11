Новато, США, , 19:43 — REGNUM Студия Hangar 13 и компания 2K Games выложили в сеть два новых трейлера игры Mafia: Definitive Edition, которая является ремейком Mafia: The City of Lost Heaven 2020 года. Ролики были опубликованы 10 сентября на YouTube-канале франшизы.

Стоит ометить, что в одном из видео разработчики показали игровой процесс, второй трейлер выполнен в кинематографическом жанре. Разработка игры ведётся на базе «движка» Mafia 3.

Напомним, релиз Mafia: Definitive Edition запланирован на 25 сентября 2020 года. Ранее разработчики сообщили, что в ремейк будет добавлен новый контент, в частности, новые сюжетные линии.

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