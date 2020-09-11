Моздок, Северная Осетия, , 19:37 — REGNUM В Северной Осетии начался крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. Икона именуется Моздокской, поэтому многодневный крестный ход начался в Моздоке, сообщили 11 сентября в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.

Крестный ход с чудотворным Моздокским образом Божией Матери начался в в день Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября. В течение сентября икона, которую особенно почитают в Северной Осетии за то, что со времени ее нахождения на осетинской земле она помогла многим исцелиться от недугов и болезней, побывает во всех храмах Моздокского благочиния, в 16 селах и станицах Моздокского района.

Кроме того, крестный ход пройдет по нескольким воинским частям Моздокского военного гарнизона. Возглавил шествие благочинный Моздокского церковного округа, настоятель храма Успения Божией Матери протоиерей Артемий Пономаренко. В рядах участников крестного хода также воспитанники воскресной школы храма Успения Божией Матери, казаки, военнослужащие Моздокского военного гарнизона, ветераны боевой службы, представители администрации и общественных организаций района.