Токио, , 08:42 — REGNUM Токио, где 10 сентября официально понизили уровень инфекционной опасности, пока опасаются включать в японскую государственную программу поощрения туризма Go To Travel, сообщает телеканал NHK.

11 сентября состоялось заседание, на котором группа экспертов проконсультировала японское правительство относительно возможно участия Токио в кампании с 1 октября. Окончательное решение эксперты договорились принять в конце сентября, исходя из ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, в июле правительство Японии запустило кампанию Go To Travel для поддержки индустрии туризма, пострадавшей от пандемии коронавируса. Государство предоставляет гражданам скидки на транспорт, гостиницы и сувениры. Однако Токио был исключён из программы из-за роста числа случаев заражения в столице.