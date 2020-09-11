Бразилиа, , 19:31 — REGNUM Бразилия смогла одержать победу над пандемией коронавируса, заявил 11 сентября бразильский президент Жаир Болсонару.

Жаир Болсонару Camara.leg.br

Об этом сообщает сайт издания Globo.

«Правительство сделало всё для минимизации ее негативных последствий», — цитирует издание слова президента Бразилии.

Он напомнил о кредитной поддержке малого бизнеса, социальных выплатах, которыми было охвачено 65 млн человек, а также о финансировании медицинской системы на региональном уровне.

При этом Болсонару обвинил местную прессу в замалчивании успешной деятельности властей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по количеству выявленных случаев заражения и летальным исходам.

Напомним, в Бразилии выявлено 4 238 446 случаев заражения, из которых 129 522 завершились смертью пациентов.

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