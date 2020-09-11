Чебоксары, , 19:12 — REGNUM В Чувашии во второй декаде сентября средняя температура будет в пределах климатической нормы, первый снег ожидается 19 — 20 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Первый снег Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, на этой неделе в республике наступила метеорологическая осень, которая обычно длится до конца октября. В Чувашии части будут идти дожди: 12 сентября ожидаются кратковременные осадки, 13 сентября потеплеет и будет сухо, а 14 сентября вновь прогнозируются дожди и усиление ветра. По предварительным данным, за сутки в Чебоксарах может выпасть до 15 литров воды.

16 сентября температура упадёт до +10…+15 градусов, затем ненадолго потеплеет.

По предварительным данным, 19 — 20 сентября погоду в Чувашии будет определять южный циклон, который принесёт сильные осадки и даже снег с дождём при условии поступления арктической воздушной массы.

В целом во второй декаде сентября температура в среднем составит +10 градусов, что соответствует климатической норме.