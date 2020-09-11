Москва, , 19:10 — REGNUM В Москве проходят центральные события первой «Российской креативной недели» (Russian Creativity Week) — масштабного федерального события, направленного на развитие креативных индустрий в России. Ключевой площадкой «Недели» стал парк Горького, где пройдет более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

С 7 по 10 сентября специальные мероприятия прошли в регионах России.

Свои креативные недели уже проходят в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Берлине и других столицах мира. 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

Как подчеркнул в своем приветственном слове на открытии «Российской креативной недели» 11 сентября первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, креативные индустрии — один из драйверов экономического развития.

«И для России это — хорошая новость. Мы все знаем, что россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий — это наше время», — сказал он. По мнению Кириенко, уже сегодня креативному сообществу, крупному бизнесу и государству необходимо всем вместе определить, какие ещё условия необходимо создать в России, чтобы эти индустрии беспрепятственно развивались и успешно конкурировали на мировом рынке. «Есть такая формулировка: креативные индустрии — экономика будущего. Ничего подобного! Креативные индустрии — это экономика настоящего», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Он также выразил уверенность, что «Российская креативная неделя» станет ежегодным событием.

Гостей поприветствовали организаторы «Российской креативной недели» Марина Абрамова и Елена Маринина, а также кураторы образовательных программ, среди которых журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, президент Altcommunication Group Егор Альтман, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post Арман Яхин, основатель телеграм-канала @blockchainrf Ани Асланян и другие эксперты креативной сферы.

Хедлайнером культурной программы «Российской креативной недели» стал Теодор Курентзис: 12 сентября оркестр и хор musicAeterna выступят под управлением дирижера в концертном зале «Зарядье».

Начиная с 11 сентября в течение трех дней на территории Пушкинской набережной парка Горького работают 14 лекториев — по каждой из креативных индустрий: дизайн, кино, новые медиа, искусство, компьютерная графика, IT, разработка компьютерных игр, мода, издательское дело и журналистика, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, образование в креативных индустриях, архитектура и урбанистика, телевидение.

В рамках культурной программы «Недели» 11 сентября нижегородские художники Артем Филатов и Иван Серый совместно со студией дизайна Kurt Studio представят инсталляцию «Горький опыт», посвященную жизни и творчеству Максима Горького, а в 20:00 на сцене «Школы современной пьесы» состоится гала-вечер Пермского края: программа Пермского театра оперы и балета.

На предстоящих выходных, 12 и 13 сентября, гостей лекториев в парке Горького ждут десятки лекций, мастер-классов, паблик-токов и дискуссий, участие в которых примут музыкант Алексей Кортнев, генеральный продюсер RTVI, музыкант и поэт Сергей Шнуров, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, художник Миша Most, генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия, директор Парка Горького Павел Трехлеб, генеральный директор музея «Гараж» Антон Белов, основатель дизайн-завода «‎Флакон» Николай Матушевский, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Яна Бардинцева, управляющий директор BBDO Group Игорь Кирикчи, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и многие другие. В лекториях также проходят выставки, перформансы и кинопоказы.

Одним из главных событий «Российской креативной недели» стал первый Форум креативного бизнеса — Creative Business Forum, который объединил крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических и юридических вопросов, стоящих перед креативными индустриями. Генеральный партнер программы Форума — Фонд «Росконгресс». Программа разработана совместно с интеллектуальным партнером Форума — консалтинговой компанией EY. Пленарное заседание форума состоится 12 сентября. Его тема соответствует миссии креативной недели — «Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России».

В отдельном павильоне представлен Минпромторг России — стратегический партнер «Российской креативной недели». Основная идея его программы — продемонстрировать значимость новых поправок в закон о народно-художественных промыслах, который учитывает современные тенденции, содержит положения, направленные на защиту промыслов, поддержку мастеров, творческих мастерских и коллективов, молодёжной инициативы и отражает вопросы защиты интеллектуальной собственности. В нём проходят иммерсивная выставка экспонатов НХП «Исток», лекции, паблик-токи, показы мод и выступления музыкальных коллективов. Помогают в глубоком погружении в тематику современные технологии: sound‑ и aroma-дизайн, digital-графика и многое другое. Также состоялся запуск молодежного проекта «ЗАЖИГАЙ креативные индустрии!», направленного на вовлечение студентов ведущих вузов страны и прогрессивной молодежи в развитие креативных индустрий в средних и малых городах и сельских территориях.

Специальную площадку «Сделано в Москве», посвященную креативным индустриям столицы, открыл Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Здесь проходят дискуссии, диалоги с экспертами, презентации креативных стартапов и выставка «Креативные инновации Москвы».

Десятки мероприятий на «Российской креативной неделе» проводят регионы страны: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — официальный партнер «Российской креативной недели», Пермский край, Тульская область и Нижегородская область.

Вместе с Российской государственной библиотекой «Российская креативная неделя» подготовила серию видеороликов, посвященных профессиям в креативных индустриях. На сайте «Недели» появится цифровая полка с книгами для профессионалов креативных индустрий, составленная из фондов Национальной электронной библиотеки.

В парке Горького организован молодежный медиа-центр, в работе которого принимают участие 250 студентов факультетов журналистики ведущих московских вузов.

«Российская креативная неделя» продолжится на других площадках города: специальные мероприятия, организованные при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, пройдут в Мультимедиа Арт Музее, ЦСИ «Винзавод», пространстве Artplay PORTAL, ЦТИ «ФАБРИКА», кластере Vernissage, на дизайн-заводе «Флакон» и заводе ГАММА. 14 сентября в театре «Практика» будет показан спектакль «Мастерской Брусникина» «Транссиб» — исследование России через двухнедельное путешествие в плацкарте.

Организаторами «Российской креативной недели» выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Уникальная особенность креативных индустрий заключается в том, что они одновременно стимулируют развитие экономики и человеческого капитала, определяют национальную самоидентичность и объединяют людей во всем мире. Именно поэтому, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, мы представляем ее как свободную дискуссионную площадку для всего международного творческого сообщества. Особое внимание в повестке уделено теме креативной экономики, которой посвящен Creative Business Forum. Сегодня он проводится впервые и в перспективе станет ключевой платформой для выстраивания диалога между креативным сообществом, бизнесом и государством», — ранее отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.