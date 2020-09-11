Токио, , 19:30 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака, которая привлекла внимание своими антирасистскими акциями на турнире в США, не пользуется всеобщей поддержкой в Японии, сообщает газета Mainichi.

Наоми Осака si.robi

Напомним, японская теннисистка, подхватив волну протестов американских спортсменов, вначале отказалась от участия в соревнованиях в США. Затем, согласившись на участие, выступала исключительно в масках с именами жертв расизма. Так, поясняет спортсменка, она хочет привлечь внимание к проблеме.

«Мы полагаем, ей не нужно было это делать именно в то время, когда она поднимается на вершину спортивных достижений. Мы хотели бы, чтобы она привлекала внимание своими успехами в теннисе», — сказал источник, связанный с японским спонсором Осаки.

Источник, связанный с другим японским спонсором, пояснил: «Не совсем правильно объединять проблему расовой дискриминации и ее занятие теннисом».

Между тем американский спонсор отреагировал на акции Осаки совсем иначе. Сотрудник компании, поддерживающей спортсменку, сказал, что в США рискованно скорее молчание относительно расовой дискриминации, потому что это могут расценить как проявление расизма.

Сама Осака говорит, что ей лишь движет желание остановить проявления расовой несправедливости в обществе.