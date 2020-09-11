Рим, , 19:03 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 11 сентября, в Италии умерли 35 597 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (как и днем ранее), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Выздоровели 212 432 человека, за сутки этот показатель увеличился на 547 (днем ранее — на 613).

Число подтвержденных носителей выросло на 1616 (днем ранее — на 1597). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 284 796.

В настоящее время заражены 36 676 человек — на 1059 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже шесть недель, за это время оно утроилось. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.