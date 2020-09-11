Ростов-на-Дону, , 18:58 — REGNUM В четверг, 11 сентября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Неклиновском районе Ростовской области на участке № 1322 (село Покровское) были замечены 500 бюллетеней с проставленными отметками вне ящиков для голосования.

«Согласно информации от Избирательной комиссии Ростовской области, факт вброса бюллетеней в ящик для голосования на УИК № 1322 не подтвержден. Урна опечатана, проводится контрольный пересчет избирательных документов — сверяется количество бюллетеней и списка проголосовавших. Голосование на участке продолжается. Для избирателей поставили резервный ящик. Параллельно работают следственные органы, ждем объективной правовой оценки. Вполне возможны провокации со стороны различных политических сил», — сообщает эксперт Независимого Общественного мониторинга (НОМ), политолог Дмитрий Абросимов из Ростовской области.

«Выборы в Ростовской области традиционно проходят бурно и конкурентно. Причем, партии, не уверенные в своей победе, регулярно устраивают шумные разборки, чтобы бросить тень на избирательные комиссии или шантажировать их. К примеру, в 2013 КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заявляли о массовых нарушениях в регионе, якобы имевших место на прошедших выборах в Законодательное собрание, но никаких весомых доказательств не предоставили. Рабочая группа ЦИК проводила тогда специальную выездную проверку в регионе, но серьезных нарушений не нашла и подтвердила легитимность выборов. Пока никаких подтверждений о вбросе бюллетеней у Ассоциации НОМ нет, ждем результатов проверки, надеемся на объективность и оперативность правоохранителей», — прокомментировал ситуацию член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.

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