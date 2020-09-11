Псков, , 19:23 — REGNUM В Псковской области 10 сентября выявили 38 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Это на 20 случаев больше, чем было найдено днем ранее.

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Как сообщили сегодня, 11 сентября, в региональном оперативном штабе, всего в регионе на сегодня установлено 4915 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 3619, человек, в том числе 17 выписали за последние сутки. Скончались от COVID-19 в Псковской области 65 человек.

За прошедшие сутки в Псковской области было проведено 790 исследований на коронавирус. Всего в регионе с начала пандемии было проведено 89 082 теста на коронавирус.

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