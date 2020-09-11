Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM В Екатеринбурге руководители ряда местных СМИ обратились с открытым заявлением в прокуратуру Свердловской области и полицию. Они обращают внимание органов на действия людей в казачьей форме, которые 7 сентября патрулировали улицы города и даже пытались задерживать тех людей, внешний вид которых им не нравился.

Как пишет издание Znak.com, за последние дни в столице Среднего Урала произошло уже минимум три инцидента с «казаками». Подписавшие заявление представители полагают, что это недопустимо в современном городе, стремящемся к созданию комфортной среды и международному статусу. Кроме того, по их мнению, действия «казаков» создают нездоровую атмосферу, порождают страх и наносят вред человеческому капиталу столицы Урала.

«Объектами агрессии «казаков» становятся молодые люди, для которых подобные эпизоды могут стать одной из причин разочароваться в городе и стране. Происходящее критически вредит репутации Екатеринбурга и Свердловской области», — считают представители СМИ. Они также считают, что такие действия незаконны, и просят провести проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для скандала стала попытка задержания казаками одного из студентов УрФУ. В полиции это назвали незаконным и анонсировали проверку. А 10 сентября мэр города Александр Высокинский фактически оправдал «казаков», сказав, что они вышли патрулировать улицы как обеспокоенные за молодое поколение родители.

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