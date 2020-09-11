Подгорица, 11 сентября 2020, 18:47 — REGNUM Институт общественного здравоохранения огласил новые данные по тестам на 11 сентября. Из 617 ПЦЗ-тестов на коронавирус выявлено 163 положительных. Один человек умер, всего с начала года с коронавирусом умерли 115 человек.
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Подтверждено выздоровление 67 человек,
На сегодняшний день в Черногории число активных случаев равно 1810, показатель на 100 тысяч населения — 291.
Черногория занимает 9-е место в мировом рейтинге по показателю активных случаев на 100 тысяч человек.