Подгорица, , 18:47 — REGNUM Институт общественного здравоохранения огласил новые данные по тестам на 11 сентября. Из 617 ПЦЗ-тестов на коронавирус выявлено 163 положительных. Один человек умер, всего с начала года с коронавирусом умерли 115 человек.

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Подтверждено выздоровление 67 человек,

На сегодняшний день в Черногории число активных случаев равно 1810, показатель на 100 тысяч населения — 291.

Черногория занимает 9-е место в мировом рейтинге по показателю активных случаев на 100 тысяч человек.