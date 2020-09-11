Амстердам, , 18:32 — REGNUM В Нидерландах за последние сутки выявлено 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают 11 сентября местные СМИ со ссылкой на данные властей.

При этом подчеркивается, что это самый большой прирост новых случаев заражения, отмеченный с конца апреля.

С 7 сентября в Нидерландах было зарегистрировано свыше 6,5 тыс. новых случаев заражения, тогда как за предыдущую неделю этот показатель не превышал четырех тысяч.

Всего в начала эпидемии в Нидерландах было выявлено около 80 тыс. случаев заражения, из которых 6,2 тыс. привели к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран Европы отмечен рост новых случаев коронавируса, который власти начали называть второй волной пандемии.

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