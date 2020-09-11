Монтрёй, Франция, , 18:21 — REGNUM Разработчики Hyper Scape вскоре добавят в многопользовательскую игру «Турбо-режим» (Turbo Mode). Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

Это произойдет 15 сентября 2020 года. Отмечается, что при его «включении» произойдет ускорение игрового процесса. В частности, у персонажей будет быстрее происходить восстановление здоровья, они будут получать только добычу масимального уровня, кроме того, закрытие зоны будет происходить быстрее. Ubisoft рассказала о новом режиме в трейлере, который был показан во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.

Релиз Hyper Scape состоялся 12 июля 2020 года. Игра представляет собой «королевскую битву» (в конце матча должен остаться только один игрок или команда), на исход которой могут влиять пользователи сервиса онлайн-трансляцией Twitch.

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