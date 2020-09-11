Атланта, США, , 18:00 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором показано происходящее на съёмочной площадке будущего сериала «Сокол и Зимний Солдат». Видео было выложено 11 сентября на Twitter-странице Everything Georgia.

Примечательным является то, что создатели шоу снимали сцену, в которой Агент США (Джон Уокер) сражается с неизвестным персонажем при помощи щита Капитана Америка. Роль этого героя исполнит актёр Уайатт Рассел.

https://twitter.com/GAFollowers/status/1304251751890067456

Ранее Marvel показала костюмы Сокола и Зимнего Солдата, которые они будут носить в будущем шоу. Фанаты смогли увидеть их на промо-футболках, которые появились в магазинах США.

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