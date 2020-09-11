Волгоград, , 18:02 — REGNUM На дистанционное обучение перевели 16 классов различных образовательных учреждений Волгоградской области. Среди учащихся выявлены случаи заражения коронавирусом.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Региональный Роспотребнадзор принял решение перевести классы на онлайн-обучение. В случае с коронавирусом на дистанционную форму переводят классы, если выявлен хотя бы один заразившийся ученик, при ОРВИ карантин вводится, когда заболели более 20% от численности класса. По данным на 11 сентября, в регионе закрыты на карантин 16 классов, сообщает издание «V1.ru».

В лечебных учреждениях Волгоградской области с подтверждённым диагнозом находятся 130 несовершеннолетних, с подозрением на коронавирус — 69 детей.

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