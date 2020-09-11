Курск, , 17:55 — REGNUM В Курске уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, рассмотрит Промышленный районный суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, сотрудники полиции во время исполнения своих должностных полномочий задержали подозреваемого в административном нарушении. Его избили, причинив «физическую боль и телесные повреждения». Издеваясь над задержанным, полицейские применили электрошокер.

Причинённые задержанному повреждения были охарактеризованы как «вред здоровью средней тяжести».