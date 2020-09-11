Москва, , 17:54 — REGNUM Удивительные новости рассказывали Telegram-каналы страны на уходящей неделе: уральский конкурс на самое трезвое село, курортная валюта, тайфун, который исправил проблемы от его предшественника, и многое другое. Читайте в нашей подборке самые курьезные истории страны.

Центральный федеральный округ

Москва неожиданно не попала в тройку регионов, где работодатели часто предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей. Санкт-Петербург тоже не попал. Рейтинг возглавила Чукотка, где каждая четвертая вакансия — с окладом более 100 тысяч. На втором и третьем местах Якутия и Магаданская область. Тут более 100 тысяч рублей предлагают почти в каждой пятой вакансии. А в Москве их число составляет 18,3%. «Что, впрочем, тоже довольно много, так как в среднем в России этот показатель не превышает 7,2%», — пишет «Москвач».

Необычная история произошла в Белгороде. В мэрию пожаловались на плохую плитку, по которой не проехать на велосипедах и роликах. Чиновники заговорили о нецелесообразности ремонта, тогда им предложили самим прокатиться на этом участке хотя бы на самокате, что и было сделано. После поездки в мэрии извинились и пообещали дорогу исправить. «Оно и правильно, ведь из кабинетного окна живая жизнь не так видна. Надеемся, что это не разовая акция перед выборами», — считает «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» удивляются формулировкам, которые используют петербургские коммунальщики. Теперь внеплановое отключение горячей воды маскируют под формулировкой «снижение параметров горячего водоснабжения». «Положение культурной столицы, видимо, обязывает», — оценивает витиеватость слога автор канала.

Приволжский федеральный округ

«В Уфе продолжают происходить странные вещи», — сообщают «Новости Башкирии и Уфы». На днях по улицам города вели мужчину в одних трусах. Загадочный инцидент, по словам горожан, может объясняться тем, что в районе много ночных клубов. По их словам, довольно часто здесь происходят подобные экстравагантные ситуации.

Накануне выборов на улицах городов появилось немало агитационных плакатов, зачастую весьма необычных. «Итиль» обратил внимание на плакат одного из кандидатов, где даже дата выборов указана неверно: 13−15 сентября.

Тем временем в Перми случился День несостоявшегося парада. Его не стали проводить из-за угрозы коронавируса. «Без шума, буднично парад в честь 75-летия Победы был отменен. И правильно. Рисковать ради блеска уже никому не нужного, глупо. Да, собственно, никто уже и не ждал парад», — рассказал «Пермский глобус».

Уральский федеральный округ

«Екатеринбург №1» радуется, что в Свердловской области выберут самое трезвое село. Конкурс пройдет в онлайн-формате, будут оцениваться презентации. Участники конкурса уже сообщили, что в случае победы закупят на призовые деньги спортивный инвентарь и обустроят спортплощадки.

Сибирский федеральный округ

В Сургуте скоро откроют первый в России прокат беспилотников. Арендовать их смогут как обычные горожане, так и компании. «Ханты, деньги, нефтевышки» пишут, что для использования дронов построят взлетно-посадочную полосу, откроют сервисные центры и запустят диспетчерскую службу.

В Омске обсуждают предложение неких казачьих атаманов присвоить Омску статус Белой столицы России. Предложение уже направлено в адрес президента. «Историческая реконструкция, конечно, занятие любопытное, но зачем втягивать в свое хобби целый миллионный город?» — интересуется «Сибирский панк».

Южный федеральный округ

На Новороссийск обрушились сильные ливни. Один проспект затопило так сильно, что молодая жительница города устроила заплыв на серфинговой доске, передает «Интересная Кубань». Кататься оказалось сложно из-за больших волн, которые поднимались от проезжающих мимо маршруток и внедорожников.

Краснодар внезапно вошел в десятку городов, где жители часто обращаются к психологам. «Кубанская телега» предложила такое объяснение этому факту: «Подавляющее большинство жителей нашего миллионника — приезжие из других регионов. И мотив переезда для многих — это как раз попытка убежать от депрессии. Ожидания: переехав на Кубань, люди начинают буквально купаться в витамине D, и все проблемы и тревоги рассеиваются. Реальность: чуда не происходит и, даже переехав в наш прекрасный город, каждый привозит свои проблемы с собой. Отсюда и повышенная концентрация грустных на квадратный метр».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» удивляется табличке, которая появилась в городе на остановке общественного транспорта. Она в зеркальном отражении. На вывеске вместо «Олимпийский» написано «ЙИКСЙИПМИЛО». Остается только гадать, как это не заметили монтажники.

В Железноводске решили сделать собственную валюту — «курортный рубль». Уже готовится заявка в Роспатент. Такие рубли туристы смогут получать в качестве выигрыша на интерактивных площадках, в спортивных или интеллектуальных состязаниях, а потратить их получится только на сувениры или в кафе. Курс «курортного рубля» к обычному — один к одному, передает КМВ.

Дальневосточный федеральный округ

На Колыме вовсю идет исследование местных ледников, и главный вывод ученых: вечная мерзлота не очень-то и вечная. Она быстро тает. «Изменение климата пока не особенно заметно в центральных или южных регионах России, на севере эти процессы проще рассмотреть. Если вы все еще не верите — приезжайте, лучше один раз увидеть, чем всю жизнь сомневаться», — обращается к скептикам «Смотровая вышка».

В Южно-Сахалинске для огромной старой лужи завели аккаунт в Instagram. Говорят, это самая большая лужа города. «Каждый день там постят фото с разных ракурсов героини, а также публикуют интересные факты о ее жизни», — пишет «Сахалин-Курилы».

В Комсомольске-на-Амуре нашелся небывалый кот. Это мейнкун, у которого 27 пальцев. Его недавно занесли в Книгу рекордов России. А вот в Книгу рекордов Гиннеса он попасть не может: в Канаде живет кот, у которого 28 пальцев, сообщает Komsagram.

Дизайнеры украсили граффити мертвый поселок Кадыкчан в Магаданской области, пишет News.Ykt.Ru. На белых стенах разрушающихся зданий теперь нарисованы черные фигуры детей, кошек, возлюбленных. Получилось эффектно и грустно.

А «Страновед» передает, что в Приморье тайфун «Хайшен» не только доставил проблемы, но и принес пользу. Он унес обратно в море ковер водорослей, которыми популярный пляж Манжурка завалил его предшественник, тайфун «Майсак».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.