Токио, , 17:58 — REGNUM В Японии 11 сентября зафиксирован первый случай синдрома Кавасаки после заражения коронавирусом, сообщает газета Mainichi.

Синдром был выявлен у годовалого мальчика, который в марте заразился коронавирусом. Врачи пока не могут установить, есть ли связь между SARS-CoV-2 и Кавасаки, однако подобные случаи зарегистрированы во многих странах, и эксперты призывают быть начеку.

Причины синдрома Кавасаки пока не изучены. Он поражает младенцев и выражается в высокой температуре, сыпью на теле и воспалении лимфатических узлов.