Владимир, 11 сентября 2020, 17:32 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил представить врачей, скончавшихся от вызванных коронавирусом осложнений, к государственной награде — ордену Пирогова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Ходатайство о награждении возбуждается по месту основной работы лица, представленного к государственной награде. Их рассматривают на муниципальном уровне, затем — на региональном, а губернатор направляет их на согласование полномочному представителю президента РФ. Сипягин просил руководителей учреждений проделать эту работу до начала октября.
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Орден Пирогова вручается в том числе за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий, сопряженных с риском для жизни.