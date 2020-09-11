Владимир, , 17:32 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил представить врачей, скончавшихся от вызванных коронавирусом осложнений, к государственной награде — ордену Пирогова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Разобрался в ситуации, почему мои коллеги заявили о невозможности награждения врачей, погибших от COVID-19, медалью «За заслуги перед Владимирской областью». Региональный закон 126-ОЗ не даёт возможности награждать ею посмертно. Но способ отдать дань благодарности врачам, которые, мужественно исполняя свой профессиональный долг, стали жертвами опасной инфекции, как мы выяснили, есть. И его необходимо использовать!

Я поручил департаменту здравоохранения дать главным врачам установку оперативно подготовить пакеты документов для представления их погибших от коронавируса коллег к государственной награде — ордену Пирогова. Выполнение моего поручения — под контролем первого вице-губернатора области Сергея Шевченко», — заявил Сипягин.

Ходатайство о награждении возбуждается по месту основной работы лица, представленного к государственной награде. Их рассматривают на муниципальном уровне, затем — на региональном, а губернатор направляет их на согласование полномочному представителю президента РФ. Сипягин просил руководителей учреждений проделать эту работу до начала октября.

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Орден Пирогова вручается в том числе за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий, сопряженных с риском для жизни.