Москва, 11 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Увольнение директора Центра судебно-медицинской экспертизы Андрея Ковалёва, главного внештатного специалиста Минздрава РФ по судмедэкспертизе, связано с нарушением трудовой дисциплины.
Об этом 11 сентября сообщает РБК со ссылкой на источник в Минздраве РФ. В министерстве заявили следующее: «С 8 сентября он не занимает должность директора центра».
Уточняется, что Ковалёв написал заявление об увольнении по собственному желанию 7 сентября 2020 г.
Также упоминается, что Центр судебно-медицинской экспертизы принимал участие в исследовании «отравления» российского болегара Алексея Навального, однако, увольнение директора с этим никак не связано.
Приводится и заявление Ковалёва следующего содержания: