Москва, , 17:30 — REGNUM Увольнение директора Центра судебно-медицинской экспертизы Андрея Ковалёва, главного внештатного специалиста Минздрава РФ по судмедэкспертизе, связано с нарушением трудовой дисциплины.

Об этом 11 сентября сообщает РБК со ссылкой на источник в Минздраве РФ. В министерстве заявили следующее: «С 8 сентября он не занимает должность директора центра».

Уточняется, что Ковалёв написал заявление об увольнении по собственному желанию 7 сентября 2020 г.

Также упоминается, что Центр судебно-медицинской экспертизы принимал участие в исследовании «отравления» российского болегара Алексея Навального, однако, увольнение директора с этим никак не связано.

Приводится и заявление Ковалёва следующего содержания:

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я ещё должность внештатного специалиста, — я приказов не получаю. На имя министра [здравоохранения Михаила Мурашко] я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину».