Москва, , 17:26 — REGNUM Свидетельств тому, что трёхдневное голосование как-то влияет на активность избирателей, пока нет. Об этом 11 сентября заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян на телеканале «Россия 24».

Избирательный участок Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

«Фундаментально пока нет никаких доказательств, что это как-то меняет качество волеизъявления именно с точки зрения желания людей прийти и проголосовать. Просто им даётся больше времени — это просто удобнее», — заявил Кирьян.

«А с точки зрения технологии работы избирательных участков и наблюдения, думаю, здесь независимые наблюдатели будут вести последовательную работу по выработке неких дополнительных правил», — указал он.

В настоящее время значительных проблем в избирательном процессе не зафиксировано, указал он.

«Пока единственные существенные упрёки по некоторым участкам — что не сразу разобрались, когда пускать наблюдателей, открылись позже… это такие тонкости, которые (важны разве что) для администраторов системы выборов», — отметил Кирьян.