Медынь, Калужская область, , 17:26 — REGNUM В Калужской области в 2020 году будет благоустроено 113 общественных и 139 дворовых территорий. Уже полностью завершены работы на 203 территориях 96 общественных пространствах и 107 дворах или более 80% от запланированного. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Юные архитекторы из Медыни удостоены областных наград Admoblkaluga.ru

В рамках проекта национального проекта «Жилье и городская среда» — юные архитекторы из Медыни — участники конкурса «Детская площадка моей мечты» получили дипломы и подарки. Конкурс проводило министерство строительства и ЖКХ области. Дети должны были воплотить на бумаге свои мечты о площадке, для игр. На конкурс поступило 40 работ из разных уголков области, в них дети воплотили свое видение идеальной детской площадки. Главные награды — приз зрительских симпатий и первое место досталось детворе из Медыни.

В этом году в Медыни было благоустроено шесть дворов и городской парк. На эти цели выделено порядка 8,7 млн рублей.

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