Турин, Италия, , 17:20 — REGNUM Представители правительства Италии и региональной администрации Пьемонта (Турин) в пятницу, 11 сентября, разошлись во мнениях о том, кто и где должен ежедневно измерять температуру школьникам во избежание распространения коронавируса.

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Согласно позиции министерства образования, эта обязанность возложена на родителей учащихся. Губернатор Пьемонта Альберто Чирио, в свою очередь, подписал распоряжение об измерении температуры в самих школах.

Министр образования Лючия Адзолина заявила, что правительство намерено оспорить это указание. При предложенном Чирио порядке зараженные ученики с температурой будут ездить в школьных автобусах, стоять в очереди на вход и заражать остальных, объяснила она.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.